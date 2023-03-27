В Казахстане сняли фильм о древней национальной игре асык

Этой игре уже 3000 лет. Она считается национальной в некоторых странах Азии, в том числе и..
Дата загрузки: 2023-03-27
Этой игре уже 3000 лет. Она считается национальной в некоторых странах Азии, в том числе и Казахстане. Здесь её называют асык. При советской власти она была под запретом, но последние десятилетия даже входит в школьную программу.
В полной мере возродить популярность древней игры решили и казахские кинематографисты. Они сняли фильм о фантастической вселенной, где асык – самый массовый вид спорта.
[Таир Мусаев, музыкант]:
«Это часть нашей культуры, часть наших традиций. Не часть, а – не правильное слово – пожалуй, это даже основа. Основа, с чего всё начинается. Даже когда мы, будучи детьми, ничего ещё не понимаем».
Асык – это надпяточная кость овцы или другого мелкого рогатого скота. Сейчас асыки пластиковые. Во время игры их расставляют в определённом порядке, после чего по ним бьют более тяжёлым асыком. Раньше это была кость, залитая свинцом. Называли её залиток.
[Еркен Губашев, сценарист]:
«У кого был самый старый залиток, это значит он самый крутой. Он дорого стоил, я помню. Бывало, большие пацаны приходили: «Короче, дай сюда». Я: «Нет». Чуть ли не до драки доходило: «Бери что хочешь – это не отдам»».
Считается, что игра в асыки развивает ловкость и меткость. В наше время предназначение асыков расширилось.
[Жанара Аламанова, жительница Алматы]:
«Мы познакомили Адель с асыком ещё в младенчестве. Помимо классической игры, можно использовать их по-разному. Мы изучаем формы, мы их красим в разные цвета и изучаем цвета. Мы используем их как пазлы, используем как конструктор».
С 2010 года в Казахстане работает Федерация асыка, а с 2015-го здесь проводят чемпионаты по этой игре. Пять лет назад асык вошёл в список культурного наследия ЮНЕСКО.
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