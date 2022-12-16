В США проголосовали за право Пуэрто-Рико на самоопределение

Пуэрто-Рико, возможно, получит право на самоопределение. За соответствующий законопроект проголосовала нижняя палата Конгресса США. Сейчас у..

Пуэрто-Рико, возможно, получит право на самоопределение. За соответствующий законопроект проголосовала нижняя палата Конгресса США.

Сейчас у острова статус «свободно ассоциированного государства». Его жители – граждане США, которые, впрочем, не имеют представителя в Конгрессе и не могут голосовать на президентских выборах.

В законе представлены три варианта на самоопределение: полная независимость, вхождение в состав США в качестве штата и суверенитет с формальной ассоциацией с США.

[Стени Хойер, лидер большинства в Палате представителей]:

«Это право народов на самоопределение, право на то, чтобы сказать: вот кто я, и это та политическая среда, в которой я хочу жить. Этого нужно достичь не оружием и силой, а свободным голосованием».

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Законопроект поддержали демократы, у которых пока большинство в нижней палате. Однако против выступили республиканцы, которые по результатам недавних выборов получат контроль над Палатой представителей в новом году.

Они говорят, что закон не содержит опцию о сохранении статуса-кво. По их словам, это также отвлекает от другой важной темы: возможного закрытия федерального правительства, если не одобрят меры финансирования.

Если Сенат в этом месяце не утвердит законопроект о самоопределении Пуэрто-Рико, то, скорее всего, его срок выйдет. А нижняя палата нового созыва уже вряд ли утвердит что-то подобное.

Пуэрто-Рико с населением в 3,3 миллиона человек и высоким уровнем бедности стало частью США в 1898 году.

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