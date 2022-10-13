Как отключить чувство голода, придумали британские врачи

Британцы Том и его мама Кэтрин годами страдают от лишнего веса. Они испробовали десятки диет, но результат никогда не был долгосрочным.

[Том Кич, житель Великобритании]:

«Я много чего пробовал, но никогда не получал результат, которым был бы доволен. Я терял 5-10 килограммов, но спустя пару месяцев после того, как я прекращал диету, вес возвращался».

Теперь же Том с мамой стали участниками клинических испытаний новой хирургической процедуры, которую придумали в Имперском колледже Лондона. Главная цель вмешательства – блокировать гормоны, которые отвечают за чувство голода. Они называются грелин и вырабатываются в верхней части желудка.

Врачи надеются, что, если этих гормонов будет меньше, то можно будет контролировать аппетит.

Но для этого не нужно делать обычную операцию. Достаточно лишь вставить иглу в руку. Через неё по кровяным каналам врачи добираются до желудка пациента.

[Роберт Томас, врач]:

«Я могу перемещаться по естественным автомагистралям тела, артериям или венам и добираться до мест по очень узким проходам, иногда всего миллиметр в ширину. Мы можем добраться до мест, которые иначе были бы недоступны».

При этом во время операции пациент остаётся в сознании. А после начинается проверка результатов.

Том не единственный, кому провели такую процедуру. Однако в то время, как одним ввели реальный препарат для блокировки гормонов, для других это было всего лишь плацебо. Теперь врачи должны удостовериться, что метод действительно работает.

До настоящего времени единственным способом искусственно блокировать у людей с ожирением чувство голода была бариатрическая хирургия. Это ряд операций по изменению формы желудка. Врачи повышают давление в его верхней части, что приводит к ощущению сытости.

Данные показывают, что в Великобритании в такой операции есть потребность у двух миллионов 300 тысяч человек. Неинвазивный метод стал бы более безболезненной альтернативой. Однако результаты тестов ещё нужно подтвердить. А Тому остаётся лишь ждать, что метод позволит ему навсегда избавиться от лишних килограммов.