Какие природные бедствия обрушились на мир в 2022 году. Неудачно год начался для Тайваня. В первых..

Землетрясения, наводнения и другие катаклизмы: обзор 2022 года

Какие природные бедствия обрушились на мир в 2022 году. Неудачно год начался для Тайваня. В первых числах января там случилось мощное землетрясение. К счастью, никто не пострадал.

Примерно в это же время на северо-востоке Бразилии началось масштабное наводнение. Воды в некоторых городах было по горло.

На севере Пакистана сотни туристов из-за снегопада попали в снежную ловушку. Погибло несколько десятков человек.

В середине января произошло извержение подводного вулкана близ Королевства Тонга в Тихом океане. Оно вызвало цунами высотой до метра, которое дошло до побережий многих стран – от Новой Зеландии и Австралии до Калифорнии в США. С самим Королевством какое-то время не было связи из-за обрыва подводного кабеля. Там пострадало 80% населения.

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Редкие снегопады парализовали Афины, Стамбул и Иерусалим в феврале. А в столице Эквадора случился масштабный оползень. Погибли десятки людей.

Более 80 погибших, наводнения, разрушенные дома и отсутствие электроэнергии. Таковы были последствия циклона «Батсирай» на Мадагаскаре. А в центре Колумбии на жилые дома сошёл оползень. Погибло не менее 14 человек.

На северо-востоке Аргентины горел Национальный парк Ибера. Огонь охватил 50 тысяч гектаров.

По Европе пронёсся шторм «Иления», задев Польшу. В Кракове рухнул строительный кран, убив двух человек.

В конце февраля на Сицилии снова начала извергаться Этна – самый высокий действующий вулкан Европы.

В Австралии из-за наводнений эвакуировали 40 тысяч человек. А по американскому штату Айова пронеслась серия мощных торнадо. Пострадали целые районы. Между тем, тайфун «Меги» принёс хаос и разрушения на Филиппины.

На ЮАР обрушилось мощнейшее наводнение. Тысячи домов было разрушены, сотни людей пропали без вести.

В штате Нью-Мехико в США горели большие территории сухих лесов. Этот пожар назвали крупнейшим в истории страны. Кроме того, в Калифорнии лесные пожары уничтожили много дорогих особняков. Охватило огненное бедствие и Сибирь, Урал и Приморье. В основном, горели заповедники, но огонь также уничтожил сотни домов.

В августе в Европе зафиксировали сильнейшую засуху за последние 500 лет. 47% территории страдала из-за дефицита влаги. А Китай пережил самое жаркое лето за последние шесть десятилетий.

Летом масштабные лесные пожары из-за аномальной жары охватили весь юг Европы. Леса горели в Испании, Франции, Хорватии и других странах. А в Бангладеш и Индии более девяти миллионов человек пострадали из-за проливных дождей. Наводнения назвали худшими за 122 года.

Сильное землетрясение в Афганистане в конце июня унесло жизни более 1000 человек. А в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии сошёл ледник, убив десятерых.

В Исландии снова начал извергаться вулкан. А в польской реке начала массово гибнуть рыба.

Ураган «Иэн» оставил миллионы кубинцев без света, а также принёс разрушения во Флориду. Кроме того, в Индонезии произошло землетрясение. Погибли сотни людей.

А на Гавайских островах проснулся Мауна-Лоа – впервые примерно за 40 лет. Это крупнейший действующий вулкан в мире.

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