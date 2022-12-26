Украшенная ёлка появилась на дне боснийского озера

Группа ветеранов Боснийской войны по праву считает это озеро своим. В таком виде оно существует именно..

[Эльвир Махмутович, дайвер]:

«Мы бесчисленное количество раз участвовали в различных мероприятиях по защите этого озера, в том числе в его зарыблении. Оно очень много значит для нас».

Группа ветеранов Боснийской войны по праву считает это озеро своим. В таком виде оно существует именно благодаря их усилиям. Теперь же мужчины опускаются на дно водоёма, чтобы установить там рождественскую ель.

Эти мужчины получили серьёзные ранения во время войны в Боснии в 1992-95 годах. Озеро недалеко от боснийского города Тузла открыли для себя, когда занялись дайвингом в рамках послевоенной реабилитации.

Этот водоём существует только с 1987 года. Тогда местная угледобывающая компания отказалась от своего карьера, поскольку его постоянно заполняла пресная вода.

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В 2000 году дайверы объединили усилия с другими местными активистами, чтобы очистить озеро, завести рыбу, а также посадить сотни новых деревьев по его периметру.

Они также помешали горнодобывающей компании начать захоронение в загрязняющих отходов этих местах.

Попутно стали заботиться об экологии и в других регионах Боснии и Балкан.

Тем не менее, озеро остаётся их любимым местом для дайвинга и встреч.

[Билал Шарич, дайвер]:

«Каждый год мы организуем здесь ежегодный конкурс подводной фотографии, чтобы популяризировать это озеро и прекрасный мир, скрытый под его поверхностью».

В озере обитает примерно 40% видов амфибий, которые в целом встречаются в Боснии.

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