Украшенная ёлка появилась на дне боснийского озера

Группа ветеранов Боснийской войны по праву считает это озеро своим. В таком виде оно существует именно..
Дата загрузки: 2022-12-27
[Эльвир Махмутович, дайвер]:
«Мы бесчисленное количество раз участвовали в различных мероприятиях по защите этого озера, в том числе в его зарыблении. Оно очень много значит для нас».
Эти мужчины получили серьёзные ранения во время войны в Боснии в 1992-95 годах. Озеро недалеко от боснийского города Тузла открыли для себя, когда занялись дайвингом в рамках послевоенной реабилитации.
Этот водоём существует только с 1987 года. Тогда местная угледобывающая компания отказалась от своего карьера, поскольку его постоянно заполняла пресная вода.
В 2000 году дайверы объединили усилия с другими местными активистами, чтобы очистить озеро, завести рыбу, а также посадить сотни новых деревьев по его периметру.
Они также помешали горнодобывающей компании начать захоронение в загрязняющих отходов этих местах.
Попутно стали заботиться об экологии и в других регионах Боснии и Балкан.
Тем не менее, озеро остаётся их любимым местом для дайвинга и встреч.
[Билал Шарич, дайвер]:
«Каждый год мы организуем здесь ежегодный конкурс подводной фотографии, чтобы популяризировать это озеро и прекрасный мир, скрытый под его поверхностью».
В озере обитает примерно 40% видов амфибий, которые в целом встречаются в Боснии.
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