Хорватия вошла в Шенгенскую зону и ввела евро

Хорватия присоединилась к Шенгенскому соглашению и отменила контроль на внутренних границах со странами Евросоюза. Теперь хорваты..

Хорватия присоединилась к Шенгенскому соглашению и отменила контроль на внутренних границах со странами Евросоюза. Теперь хорваты входят в число 420 миллионов человек, которые могут без визы и загранпаспорта свободно перемещаться по территории 27 европейских стран.

Но это пока не касается проверок на внутренних воздушных границах. Их отменят 26 марта.

[Давор Божинович, глава МВД Хорватии]:

«Мы открыли дверь в Европу без границ. Сегодня мы празднуем новый день, Новый год и обновление Европы после присоединения Хорватии к Шенгену. Больше нет границ, которые слишком долго стояли между нами и нашими соседями».

На пограничном переходе Брегана убрали старые вывески и повесили новую со словами «свободный проезд».

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[водитель]:

«Для меня это очень важно, поскольку я профессиональный водитель и уже много лет езжу через этот КПП в Словению и другие страны. Приходилось подолгу ждать и волноваться, а теперь всё изменилось. Теперь будет намного лучше».

Шенгенское соглашение было заключено в 1985 году. Оно начало действовать через десять дет. Тогда в Шенгенскую зону входили семь стран. Сейчас их уже 27.

Хорватия также переходит с куны на евро. Теперь валютный союз ЕС объединяет 20 стран. Прежде чем Хорватия смогла присоединиться к еврозоне, ей пришлось выполнить несколько экономических условий.

По мнению хорватских властей, введение евро укрепит национальную экономику и защитит её от кризисов и внешних потрясений.

Хорватия провозгласила независимость от Югославии в 1991 году. После этого в стране началась война, которая длилась до 95-го года. Несмотря на огромный ущерб от военного конфликта, экономика Хорватии стабильно растёт.

В 2013 году страна вступила в Европейский союз.

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