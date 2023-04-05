Бой барабанов и гирлянды из цветов. Так в аэропорту в Нью-Дели встречают 95-летнюю спортсменку, которая возвращается..

95-летняя индианка завоевала 3 золотые медали на ЧМ по лёгкой атлетике

Бой барабанов и гирлянды из цветов. Так в аэропорту в Нью-Дели встречают 95-летнюю спортсменку, которая возвращается с тремя золотыми медалями.

Бхагвани Деви Дагар выступала на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в польском городе Торунь. В соревнованиях участвовали пожилые спортсмены. Индийская атлетка победила в трёх дисциплинах: метание диска, толкание ядра и бег на 60 метров.

Всего у бабушки накопилось 18 медалей.

[Бхагвани Деви Дагар, спортсменка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я планирую больше выступать, ездить в другие страны и завоёвывать медали, чтобы страна мною гордилась».

В прошлом году спортсменка выступала на чемпионате в Финляндии. Там завоевала одну золотую и две бронзовые медали.

[Викаш Сингх Дагар, внук спортсменки]:

«На этот раз бабушка завоевала только золото. Это предмет гордости для меня, моей семьи и всей страны».

Бхагвани живёт в штате Харьяна на севере Индии.

Короткая ссылка на эту страницу: