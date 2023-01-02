Австралиец очищает реку с помощью магнитной рыбалки

Австралиец Джейк Робсон – заядлый рыбак. Но использует он не удочку, а магнит, и ловит не..

Австралиец Джейк Робсон – заядлый рыбак. Но использует он не удочку, а магнит, и ловит не рыбу, а металлический мусор. Такая рыбалка называется магнитной. С её помощью мужчина хочет очистить реку Ярра в Мельбурне.

[Джейк Робсон, волонтёр]:

«Никогда не знаешь, что найдёшь. Но я не гонюсь за сокровищами и деньгами. Я просто хочу очистить реку».

У Джейка непростая судьба. Он отбывал наказание в тюрьме, а также лечился от алкоголизма. После того как оступился, решил встать на правильный путь.

[Джейк Робсон, волонтёр]:

«За свою жизнь я много отобрал у общества и совершил много неправильных поступков. А это мой способ вернуть долг».

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Мужчина даже вдохновил нескольких друзей ему помогать.

[Трэвис Карра, волонтёр]:

«Это хорошее развлечение. Но это также идёт на благо природе и будущим поколениям. Так почему бы и нет?»

Местные защитники реки рады добровольцам.

[Энтони Деспотеллис, член Ассоциации защитников реки Ярра]:

«Нам очень нужна помощь волонтёров, и мы им всегда рады. Чем больше рук, тем легче работать. Значит, сможем достать больше мусора из воды».

Во время магнитной рыбалки попадаются ржавые трубы, металлические решётки, тележки из супермаркетов и даже велосипеды. Волонтёры увозят всё на пункт приёма металлолома.

[Джейк Робсон, волонтёр]:

«За тонну платят 150 австралийских долларов (это 100 долларов США). Но мне не нужны эти деньги. Мне просто нравится это делать».

Теперь Джейк планирует заняться благотворительностью. Например, помогать тем, у кого не хватает денег на лечение в больнице.

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