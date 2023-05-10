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Как отара овец поддерживает порядок на солнечной электростанции в Косово

Как отара овец поддерживает порядок на солнечной электростанции в Косово

Как к себе домой заходит отара овец на солнечную электростанцию на востоке Косово. Теперь эта территория..

Дата загрузки: 2023-05-10

Как отара овец поддерживает порядок на солнечной электростанции в Косово

Как к себе домой заходит отара овец на солнечную электростанцию на востоке Косово. Теперь эта территория превратилась в пастбище. Сто овец и несколько коз тщательно уничтожают траву между рядами фотоэлектрических панелей.

Раньше за территорией ухаживали газонокосильщики. Но потом сотрудники электростанции решили не тратить силы и собственную электроэнергию.

[пастух]:
«Они поняли, что косить траву очень тяжело, и тогда спросили меня, могу ли я привести овец. Я согласился».

Стадо приходит сюда дважды в неделю.

[пастух]:
«Овцы поедают здесь всю траву подряд. Всё подчищают. Так что все в выигрыше – и я, и хозяева электростанции».

На территории солнечной электростанции есть глубокий колодец. Оттуда пастух набирает воду для скота. Также ему разрешают стричь здесь овец, бесплатно используя электричество.
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