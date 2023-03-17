Число погибших в Колумбии шахтёров возросло до 21

В Колумбии обнаружили тела ещё десяти шахтёров. Они числились пропавшими без вести после взрыва на угольной..
Дата загрузки: 2023-03-17
[Николас Гарсия, губернатор Кундинамарки]:
«В 6:20 утра мы нашли десять пропавших горняков, но, к сожалению, все они погибли. Общее число погибших теперь – 21 человек. Девять человек смогли выбраться оттуда живыми – семеро выбрались сами и двоих спасли пожарные».
[Ирен Велес, министр горнодобывающей промышленности Колумбии]:
«Спасателям пришлось преодолеть три километра, чтобы добраться до последних шахтёров, которых они нашли сегодня. Тела пришлось перемещать на полтора километра. Это была совместная изнуряющая работа нескольких структур».
В целом взрыв затронул несколько соединяющихся между собой шахт. Работы на них приостановлены. Причину трагедии выясняют, ведётся следствие.
Подобные инциденты на колумбийских угольных и золотодобывающих шахтах – не редкость. Многие из них работают незаконно и без соблюдениях норм безопасности. Так, за прошлый год произошло 117 похожих несчастных случаев. В целом погибло 146 человек. Это официальные данные.
Самая смертоносная трагедия на шахте в Колумбии была в июне 2010 года. Тогда в результате взрыва погибло 73 горняка.
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