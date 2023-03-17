fb pixel
Телеканал NTD

Число погибших в Колумбии шахтёров возросло до 21

Число погибших в Колумбии шахтёров возросло до 21

В Колумбии обнаружили тела ещё десяти шахтёров. Они числились пропавшими без вести после взрыва на угольной..

Дата загрузки: 2023-03-17

Число погибших в Колумбии шахтёров возросло до 21
В Колумбии обнаружили тела ещё десяти шахтёров. Они числились пропавшими без вести после взрыва на угольной шахте, который произошёл 14 марта. Шахта находится в 75 километрах от столицы Богота.

[Николас Гарсия, губернатор Кундинамарки]:
«В 6:20 утра мы нашли десять пропавших горняков, но, к сожалению, все они погибли. Общее число погибших теперь – 21 человек. Девять человек смогли выбраться оттуда живыми – семеро выбрались сами и двоих спасли пожарные».

[Ирен Велес, министр горнодобывающей промышленности Колумбии]:
«Спасателям пришлось преодолеть три километра, чтобы добраться до последних шахтёров, которых они нашли сегодня. Тела пришлось перемещать на полтора километра. Это была совместная изнуряющая работа нескольких структур».

В целом взрыв затронул несколько соединяющихся между собой шахт. Работы на них приостановлены. Причину трагедии выясняют, ведётся следствие.

Подобные инциденты на колумбийских угольных и золотодобывающих шахтах – не редкость. Многие из них работают незаконно и без соблюдениях норм безопасности. Так, за прошлый год произошло 117 похожих несчастных случаев. В целом погибло 146 человек. Это официальные данные.

Самая смертоносная трагедия на шахте в Колумбии была в июне 2010 года. Тогда в результате взрыва погибло 73 горняка.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...