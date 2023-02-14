Остатки редкой синагоги XIV века нашли в Испании

Остатки синагоги XIV века нашли археологи в испанском городе Утрера. О её возможном существовании узнали из..

Остатки синагоги XIV века нашли археологи в испанском городе Утрера. О её возможном существовании узнали из трудов историка Родриго Каро. В 1604 году он написал в своих трудах, что в Утрере на том месте, где молились евреи, стоит больница.

Известно, что после больницы здание преобразовали в церковь, потом в ресторан, а позже здесь открыли бар. Местные власти решили проверить утверждение испанского историка. Они выкупили здание и наняли археологов.

Под зданием учёные обнаружили остатки молитвенного зала, скамьи и хранилище для свитков Торы.

[Хосе Мария Вильялобос, мэр Утреры]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В Испании во время мусульманского правления поселилось много сефардских евреев. Они прибыли по приглашению турков-османов. Евреям дали религиозную свободу, позволили заниматься торговлей и создавать общины. Но в конце XV века король Фердинанд II Арагонский и его супруга Изабелла Кастильская издали указ, согласно которому все евреи в Испании должны были принять католичество либо покинуть страну.

В итоге в Испании сохранилось всего несколько средневековых синагог, в том числе в Толедо и Кордове.

[Мигель Анхель де Диос Перес, археолог]:

«Ценность находки огромна. Это возможность восстановить важную часть истории не только Утреры, но и всего Пиренейского полуострова. То есть мы сможем больше узнать о сефардских евреях и дополнить уже имеющуюся у нас информацию».

На следующем этапе раскопок археологи будут искать молитвенное помещение для женщин и микву – водный резервуар для ритуального омовения.

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