Андский медвежонок, родившийся в Колумбии, поможет в сохранении редкого вида

Этот медвежонок – новая надежда колумбийских биологов. Он поможет в сохранении редких андских медведей. Детёныш родился..

Этот медвежонок – новая надежда колумбийских биологов. Он поможет в сохранении редких андских медведей.

Детёныш родился в конце декабря в зоопарке в Медельине. Однако о его появлении на свет сообщают только сейчас. Сотрудники зоопарка не спешат радовать общественность, поскольку андские медвежата часто умирают в первые три месяца жизни. У этого малыша всё хорошо, и он скоро преодолеет критическую отметку.

[Хорхе Обад, директор зоопарка]:

«Природоохранный парк объявляет о рождении андского медвежонка. Это уязвимый вид, который очень важен для нашей экосистемы. Мы должны уделять больше внимания его сохранению».

Родители медвежонка – 9-летняя самка и 5-летний самец. Пока детёныш живёт в закрытом вольере с мамой. За ним круглосуточно наблюдают специалисты.

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[Ана Мария Санчес, сотрудница зоопарка]:

«У медвежонка уже более скоординированные движения, он понемногу передвигается, постоянно взаимодействует с мамой, а та о нём заботится и, конечно же, кормит его молоком».

Андский или очковый медведь – единственный представитель своего семейства в Южной Америке. Редкий вид занесён в Красную книгу.

Эти медведи в основном обитают во влажных высокогорных лесах западного склона Анд. Также встречаются на луговых склонах, в низменных саваннах и зарослях кустарников.

Андские медведи самые растительноядные после большой панды в семействе медвежьих. Они питаются травой, листьями и плодами. Могут похозяйничать на кукурузном поле. Также охотно разрывают муравейники. Считается, что андские медведи могут нападать на тапиров, оленей и гуанако.

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