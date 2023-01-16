Болгары отгоняют злых духов, празднуя Новый год по старинке

Наводящие ужас маски, красные одежды и громкий звон колокольчиков. Но бояться этих ряженых должны только злые..

Наводящие ужас маски, красные одежды и громкий звон колокольчиков. Но бояться этих ряженых должны только злые духи. Их отгоняют, чтобы защитить людей от болезней и голода. Так болгары издавна провожают старый год и встречают новый.

Традиционный праздник называется «Сурваки». Его до сих пор проводят в болгарских сёлах, в том числе в Кошарево.

[участник фестиваля]:

«Это единственный праздник, когда все, кто уехал из деревни, возвращаются. Они могут не приезжать целый год, но в этот день они обязательно будут здесь».

К празднику готовятся заранее. В каждой семье есть красные костюмы, замысловатые маски с перьями и медные либо бронзовые колокольчики.

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[Георгий Иванов, житель города Перник]:

«В моей семье почти все участвуют (в празднике). У моей тёти есть костюм и колокольчики, у моей жены тоже. Когда у нас родились дети, мы купили им маленькие колокольчики и сшили им костюмы».

Георгий живёт в соседнем городе Перник, но всегда возвращается в деревню на праздник.

[Георгий Иванов, житель города Перник]:

«»Сурваки» – это наше время. В эти дни мы становимся лучше, становимся другими людьми. За одну или две недели до праздника я чувствую, что изменяюсь, будто во мне появляется какая-то другая энергия. Всё село начинает светиться».

Маски делают из дерева. Их украшают перьями, лоскутками ткани и даже маленькими зеркалами. Маски в основном красного цвета. Он символизирует плодородие, огонь и солнце, а также обновление природы.

Во время праздника обязательно разжигают костёр. В старину крестьяне бросали в него хворост, ворошили угли так, чтобы летели искры, и загадывали желания. Чем больше искр, тем лучше будет урожай и тем больше приплод у скота.

В наши дни люди желают друг другу здоровья, благополучия и процветания.

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