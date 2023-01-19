Хорваты жалуются на повышение цен после введения евро

Хорватские потребители жалуются на рост цен. С 1 января страна перешла на евро в надежде укрепить..

Хорватские потребители жалуются на рост цен. С 1 января страна перешла на евро в надежде укрепить экономику и улучшить инвестиционный климат.

Но пока у людей это вызывает лишь недовольство. Продавцы на рынках и в магазинах округляют цены, которые ранее были в кунах. Власти обещают за это наказывать. Однако продукты продолжают дорожать.

[житель Загреба]:

«Я ощутил рост цен на продукты с 1 января. Я люблю много есть, но теперь это проблема, потому что еда стала слишком дорогой по сравнению с зарплатами». [жительница Загреба]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы все ощутили повышение цен. Они выросли на 30%, если не больше. Я покупаю куриное мясо, и оно точно подорожало, так же, как и овощи».

Хорватия – самый молодой член Европейского союза. В этом году она отпраздновала сразу два исторических события: присоединение к Шенгенской зоне и введение евро.

5 января правительство распорядилось вернуть все цены к уровню 31 декабря. В противном случае оно пообещало штрафы, отмену энергетических субсидий или повышение налогов.

После двух недель усиленного контроля инспекторы обнаружили, что около 40% предприятий необоснованно подняли цены. Их оштрафовали на общую сумму в 234 000 евро.

[Игорь Вуйович, глава Ассоциации потребителей Хорватии]:

«С 1 января, когда мы перешли на евро, цены пошли вверх. До этого более двух месяцев цены на энергию, нефть, электричество и воду не менялись. Мы перешли на евро, и цены продолжают расти».

При этом некоторые оппозиционеры и аналитики критикуют правительство за то, что оно ввело евро в условиях высокой инфляции и энергетического кризиса.

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