Фейерверки и огненные инсталляции: фестиваль пиротехники проходит в Мексике

Взрывы и разноцветные огни в ночном небе. В мексиканском Тультепеке проходит красочный фестиваль пиротехники. Местные умельцы..
Дата загрузки: 2023-03-06
Взрывы и разноцветные огни в ночном небе. В мексиканском Тультепеке проходит красочный фестиваль пиротехники. Местные умельцы подготовили сложные вращающиеся конструкции, которыми удивляют публику.
[Артуро Авила, пиротехник]:
«Я горжусь тем, что я мастер по фейерверкам, потому что мои творения вызывают улыбки на лицах людей».
Фестиваль пиротехники проводят здесь уже много лет. Нынешние мастера учились у своих отцов и дедов.
[гостья фестиваля]:
«Для создания каждой инсталляции нужен творческий подход. Думаю, у мастеров есть опыт. Поскольку этим занимаются уже несколько поколений пиротехников, то рождаются новые идеи. Выглядит здорово. Мне понравилось».
Тультепек – столица пиротехники в Мексике. Здесь выпускают 80% пиротехнических изделий страны.
На фестиваль фейерверков ежегодно съезжаются тысячи гостей. В дни праздника проходят конкурсы, театрализованные представления и выступления музыкантов.
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