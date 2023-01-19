В Москве сотни людей окунулись в ледяную воду, чтобы отметить Крещение

Сотни людей окунулись в холодную воду Останкинского пруда в Москве. В России празднуют Крещение. В этом..
Дата загрузки: 2023-01-19
Некоторые говорят, что в мороз им комфортнее.
[Николай, житель Москвы]:
«Вода теплее кажется».
Впрочем, многие довольны и такой погодой.
[Валерий, житель Москвы]:
«Вот сейчас зашёл, вообще никаких проблем нету».
Праздник посвящён крещению Иисуса в реке Иордан. В России его отмечают 19 января. Крещенские купания стали популярны в 90-х годах. Люди считают, что, трижды окунувшись в воду, очистятся от грехов.
В царской России было принято совершать крёстные ходы на природные водоёмы, где освящали воду. При этом люди массово не купались.
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