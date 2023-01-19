Сотни людей окунулись в холодную воду Останкинского пруда в Москве. В России празднуют Крещение. В этом..

В Москве сотни людей окунулись в ледяную воду, чтобы отметить Крещение

Сотни людей окунулись в холодную воду Останкинского пруда в Москве. В России празднуют Крещение. В этом году в столице всего 0 градусов. Обычно в это время температура опускается до минус 10 или 20.

Некоторые говорят, что в мороз им комфортнее.

[Николай, житель Москвы]:

«Вода теплее кажется».

Впрочем, многие довольны и такой погодой.

[Валерий, житель Москвы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Праздник посвящён крещению Иисуса в реке Иордан. В России его отмечают 19 января. Крещенские купания стали популярны в 90-х годах. Люди считают, что, трижды окунувшись в воду, очистятся от грехов.

В царской России было принято совершать крёстные ходы на природные водоёмы, где освящали воду. При этом люди массово не купались.

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