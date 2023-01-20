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Двух мужчин унесло течением во время наводнения в Сербии

Двух мужчин унесло течением во время наводнения в Сербии

Двух сербов унесло течением вышедшей из берегов реки Рашка в городе Нови-Пазар. Один мужчина попытался спасти..

Дата загрузки: 2023-01-20

Двух мужчин унесло течением во время наводнения в Сербии

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