Двух мужчин унесло течением во время наводнения в Сербии
Двух сербов унесло течением вышедшей из берегов реки Рашка в городе Нови-Пазар. Один мужчина попытался спасти..
Дата загрузки: 2023-01-20
Мировые новости » Главные мировые новости » Двух мужчин унесло течением во время наводнения в Сербии
Двух сербов унесло течением вышедшей из берегов реки Рашка в городе Нови-Пазар. Один мужчина попытался спасти..
Дата загрузки: 2023-01-20
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо