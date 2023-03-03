Пакистанская хоккеистка погибла в море у берегов Италии

Пакистанская спортсменка Шахида Раза надеялась помочь своему тяжелобольному сыну, но погибла во время крушения лодки у..
Дата загрузки: 2023-03-03
Пакистанская спортсменка Шахида Раза надеялась помочь своему тяжелобольному сыну, но погибла во время крушения лодки у берегов Италии в конце февраля. Шахида раньше выступала за национальную сборную по хоккею. Также представляла страну в соревнованиях по футболу и боевым искусствам.
Суммайи Кайнат – её подруга и бывшая партнёрша по команде. Она не захотела показывать лицо, но рассказала о том, что предшествовало трагедии.
Шахида жила в провинции Белуджистан. Играла в командах, которые спонсировали армия и местное управление водных ресурсов. Потом в стране наступили трудные времена, и спонсирования не стало.
Спортсменка с трудом находила подработки. При этом на руках был больной сын. 3-летний Хасан не говорит и не может двигаться без посторонней помощи. Муж с Шахидой развёлся, не захотев жить с ребёнком-инвалидом.
[Суммайи Кайнат, подруга погибшей хоккеистки]:
«Как и любая мать, она хотела помочь ребёнку встать на ноги. И хотя сама была сломлена, и её сердце было разбито, но она пыталась вылечить сына. Поэтому пошла на такой шаг. Она была в полном отчаянии».
Пакистанские врачи не смогли помочь сыну Шахиды. Она надеялась вылечить его за границей – в Европе. Хотела попасть в Австрию или Италию, а потом забрать туда ребёнка. Нелегальные перевозчики людей убедили её, что получить статус беженца проще, подав прошение в Евросоюзе, а не в Пакистане.
Четыре месяца назад хоккеистка отправилась в Иран, потом в Турцию, а оттуда к берегам Италии. В деревянной лодке были нелегальные мигранты из Афганистана, Пакистана, Сирии, Ирака и Ирана. По мнению полиции, на судне могло быть до 200 человек. Оно разбилось о скалы, когда во время шторма пыталось причалить к берегу.
Береговая охрана спасла 80 мигрантов. Не менее 64 человек погибли. В их числе 14 детей, включая младенца. Ещё десятки людей считаются пропавшими без вести.
Власти Белуджистана заявили, что гибель Шахиды Разы стала утратой для провинции и всей страны.
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