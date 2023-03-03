Пакистанская хоккеистка погибла в море у берегов Италии

Пакистанская спортсменка Шахида Раза надеялась помочь своему тяжелобольному сыну, но погибла во время крушения лодки у..

Пакистанская спортсменка Шахида Раза надеялась помочь своему тяжелобольному сыну, но погибла во время крушения лодки у берегов Италии в конце февраля. Шахида раньше выступала за национальную сборную по хоккею. Также представляла страну в соревнованиях по футболу и боевым искусствам.

Суммайи Кайнат – её подруга и бывшая партнёрша по команде. Она не захотела показывать лицо, но рассказала о том, что предшествовало трагедии.

Шахида жила в провинции Белуджистан. Играла в командах, которые спонсировали армия и местное управление водных ресурсов. Потом в стране наступили трудные времена, и спонсирования не стало.

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Спортсменка с трудом находила подработки. При этом на руках был больной сын. 3-летний Хасан не говорит и не может двигаться без посторонней помощи. Муж с Шахидой развёлся, не захотев жить с ребёнком-инвалидом.

[Суммайи Кайнат, подруга погибшей хоккеистки]:

«Как и любая мать, она хотела помочь ребёнку встать на ноги. И хотя сама была сломлена, и её сердце было разбито, но она пыталась вылечить сына. Поэтому пошла на такой шаг. Она была в полном отчаянии».

Пакистанские врачи не смогли помочь сыну Шахиды. Она надеялась вылечить его за границей – в Европе. Хотела попасть в Австрию или Италию, а потом забрать туда ребёнка. Нелегальные перевозчики людей убедили её, что получить статус беженца проще, подав прошение в Евросоюзе, а не в Пакистане.

Четыре месяца назад хоккеистка отправилась в Иран, потом в Турцию, а оттуда к берегам Италии. В деревянной лодке были нелегальные мигранты из Афганистана, Пакистана, Сирии, Ирака и Ирана. По мнению полиции, на судне могло быть до 200 человек. Оно разбилось о скалы, когда во время шторма пыталось причалить к берегу.

Береговая охрана спасла 80 мигрантов. Не менее 64 человек погибли. В их числе 14 детей, включая младенца. Ещё десятки людей считаются пропавшими без вести.

Власти Белуджистана заявили, что гибель Шахиды Разы стала утратой для провинции и всей страны.

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