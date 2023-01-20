На галапагосском острове Фернандина насчитывается уже 46 тысяч сухопутных игуан. Увеличения популяции удалось достичь благодаря программе..

Редких галапагосских игуан становится всё больше

[Дэнни Руэда, директор нацпарка Галапагос]:

«Сухопутная игуана – это символический и эндемичный вид. Он играет главную роль в охраняемых районах. Поскольку это травоядное существо, то его основная функция – распространять семена на острове».

На галапагосском острове Фернандина насчитывается уже 46 тысяч сухопутных игуан. Увеличения популяции удалось достичь благодаря программе сохранения редких видов.

По словам учёных, рост популяции пойдёт на пользу всей экосистеме острова Фернандина.

Галапагосская сухопутная игуана – это вид крупных ящериц из семейства игуановые. Они обитают в засушливых низменностях островов Фернандина, Исабела, Санта-Крус и некоторых других.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Галапагосские сухопутные игуаны вырастают до полутора метров в длину и могут весить до 13 килограммов. В основном питаются растительностью, но иногда едят насекомых и падаль. Большую часть влаги ящерицы получают из кактусов.

Короткая ссылка на эту страницу: