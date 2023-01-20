Редких галапагосских игуан становится всё больше

На галапагосском острове Фернандина насчитывается уже 46 тысяч сухопутных игуан. Увеличения популяции удалось достичь благодаря программе..
Дата загрузки: 2023-01-20
[Дэнни Руэда, директор нацпарка Галапагос]:
«Сухопутная игуана – это символический и эндемичный вид. Он играет главную роль в охраняемых районах. Поскольку это травоядное существо, то его основная функция – распространять семена на острове».
По словам учёных, рост популяции пойдёт на пользу всей экосистеме острова Фернандина.
Галапагосская сухопутная игуана – это вид крупных ящериц из семейства игуановые. Они обитают в засушливых низменностях островов Фернандина, Исабела, Санта-Крус и некоторых других.
Галапагосские сухопутные игуаны вырастают до полутора метров в длину и могут весить до 13 килограммов. В основном питаются растительностью, но иногда едят насекомых и падаль. Большую часть влаги ящерицы получают из кактусов.
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