Снова стрельба в Калифорнии: семеро погибших

Семь человек погибли в очередной массовой стрельбе в Калифорнии. Она произошла в двух местах в прибрежном..

Семь человек погибли в очередной массовой стрельбе в Калифорнии. Она произошла в двух местах в прибрежном городе Халф-Мун-Бэй, который находится в округе Сан-Матео примерно в 50 километрах от Сан-Франциско.

Подозреваемого арестовали. Им оказался 67-летний Чуньли Чжао, предположительно китайского происхождения. Как сообщили чиновники, он сам приехал на парковку полицейского участка. В его автомобиле обнаружили полуавтоматическое огнестрельное оружие.

Как сообщила шериф Кристина Корпус, четыре человека были убиты и пятый ранен на грибной ферме. Ещё троих подозреваемый застрелил в автотранспортной компании неподалёку.

Мотивы стрельбы пока неизвестны. Полиция сообщила, что подозреваемый действовал в одиночку, и дальнейшей угрозы местным жителям нет.

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[Энн Лау, организатор вечера при свечах]:

«Мы никогда не думали, что это будет кто-то из нас. Мы в шоке и не можем в это поверить. Мы поговорили с друзьями и решили провести мероприятие, чтобы поддержать и утешить друг друга, сказать, что нужно жить дальше».

Это вторая массовая стрельба в Калифорнии за два дня. Предыдущая произошла в городе Монтерей-Парк в округе Лос-Анджелес примерно в 640 километрах южнее. Там мужчина, тоже азиатского происхождения, расстрелял людей, праздновавших китайский Новый год. В итоге 11 человек погибли, ещё около 16 получили ранения.

Нападавший пытался скрыться в белом фургоне. Однако полиции удалось его окружить. В конце концов он застрелился. Его мотивы также пока неизвестны. Однако некоторые свидетели считают, что толчком стала бытовая ссора.

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