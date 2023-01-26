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Дудук – инструмент с тысячелетней историей и душа Армении

Дудук – инструмент с тысячелетней историей и душа Армении

В консерватории Еревана профессор Геворг Дабагян и его ученик играют на самом известном инструменте страны –..

Дата загрузки: 2023-01-26

Дудук – инструмент с тысячелетней историей и душа Армении
В консерватории Еревана профессор Геворг Дабагян и его ученик играют на самом известном инструменте страны – дудуке.

Обычно произведения на нём исполняют дуэтом для более богатого звучания. Ведущий инструмент играет мелодию, а второй создаёт фон.

Особенность техники – непрерывное дыхание. Музыкант удерживает запас воздуха в надутых щеках, а добирает его через нос.

Дабагян – один из самых известных современных исполнителей на дудуке в мире.

[Геворг Дабагян, исполнитель на дудуке]:
«Дудук – самый армянский инструмент в мире, наше сокровище и гордость. Мы всегда будем показывать миру наш армянский духовой инструмент».

Звучание дудука на протяжении веков было неотъемлемой частью культурной жизни армянского народа. Инструмент играл на мероприятиях, праздниках, свадьбах и похоронах.

По словам Дабагяна, некоторые историки считают, что ему 3-5 тысяч лет.

[Геворг Дабагян, исполнитель на дудуке]:
«Есть поговорка, что дудук появился одновременно с появлением армян».

Методы производства инструмента веками остаются неизменными. Его могут делать из разных пород деревьев, включая грушу, яблоню и орех.

[Галуст Галстян, мастер по изготовлению дудуков]:
«Но в основном, поскольку самый лучший тембр получается из абрикосового дерева, мастера изготавливают из абрикосового дерева».

Дереву должно быть 35-40 лет, а диаметр его ствола должен быть не менее 40 сантиметров.

Дудук состоит из двух частей – корпуса из абрикосового дерева и трости. Обычно имеет девять отверстий и может быть разной длины.

Звук настраивают вручную. Мастер внимательно слушает и регулирует размер корпуса и отверстий, чтобы добиться нужной ноты.

После обжига отверстий и настройки инструмент окрашивают и смазывают маслом.

[Зорик Галстян, продавец]:
«Чем больше они узнают о дудуке, тем больше его покупают».

В 2008 году дудук и его звучание были включены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

В 2021 году в Ереване прошел первый Международный фестиваль дудукистов. Теперь его проводят ежегодно.
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