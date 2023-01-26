Дудук – инструмент с тысячелетней историей и душа Армении

В консерватории Еревана профессор Геворг Дабагян и его ученик играют на самом известном инструменте страны –..
Дата загрузки: 2023-01-26
Обычно произведения на нём исполняют дуэтом для более богатого звучания. Ведущий инструмент играет мелодию, а второй создаёт фон.
Особенность техники – непрерывное дыхание. Музыкант удерживает запас воздуха в надутых щеках, а добирает его через нос.
Дабагян – один из самых известных современных исполнителей на дудуке в мире.
[Геворг Дабагян, исполнитель на дудуке]:
«Дудук – самый армянский инструмент в мире, наше сокровище и гордость. Мы всегда будем показывать миру наш армянский духовой инструмент».
Звучание дудука на протяжении веков было неотъемлемой частью культурной жизни армянского народа. Инструмент играл на мероприятиях, праздниках, свадьбах и похоронах.
По словам Дабагяна, некоторые историки считают, что ему 3-5 тысяч лет.
[Геворг Дабагян, исполнитель на дудуке]:
«Есть поговорка, что дудук появился одновременно с появлением армян».
Методы производства инструмента веками остаются неизменными. Его могут делать из разных пород деревьев, включая грушу, яблоню и орех.
[Галуст Галстян, мастер по изготовлению дудуков]:
«Но в основном, поскольку самый лучший тембр получается из абрикосового дерева, мастера изготавливают из абрикосового дерева».
Дереву должно быть 35-40 лет, а диаметр его ствола должен быть не менее 40 сантиметров.
Дудук состоит из двух частей – корпуса из абрикосового дерева и трости. Обычно имеет девять отверстий и может быть разной длины.
Звук настраивают вручную. Мастер внимательно слушает и регулирует размер корпуса и отверстий, чтобы добиться нужной ноты.
После обжига отверстий и настройки инструмент окрашивают и смазывают маслом.
[Зорик Галстян, продавец]:
«Чем больше они узнают о дудуке, тем больше его покупают».
В 2008 году дудук и его звучание были включены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.
В 2021 году в Ереване прошел первый Международный фестиваль дудукистов. Теперь его проводят ежегодно.
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