Китайскому иммигранту, который недавно устроил массовую стрельбу на двух грибных фермах в Калифорнии, официально предъявили обвинение..

Иммигранту из Китая официально предъявили обвинения в массовом расстреле людей в Калифорнии

Китайскому иммигранту, который недавно устроил массовую стрельбу на двух грибных фермах в Калифорнии, официально предъявили обвинение в умышленном убийстве семерых коллег.

66-летний Чуньли Чжао работал на ферме в городке Халф-Мун-Бэй примерно в 40 километрах от Сан-Франциско. Его оставили под стражей без возможности выхода под залог.

[Стив Вагстаффе, прокурор]:

«Это максимальное количество обвинений – семь убийств. В округе Сан-Матео у нас ещё не было случаев, чтобы в одном деле было семь убийств. Он не гражданин этой страны. Мотивов для побега предостаточно. По этой причине принять решение мне было просто: никакого залога».

По данным прокуратуры, Чжао – гражданин Китая, проживший в США не менее 10 лет. Он работал в компании Mountain Mushroom Farm. Проживал прямо на ферме вместе с некоторыми из своих коллег.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Второе место стрельбы – участок, принадлежащий Concord Farms, который находится примерно в полутора километрах от первой фермы.

Точный мотив нападения до сих пор неизвестен. Впрочем, обвинители считают, что мужчину вряд ли подтолкнул на это расстрел людей в Монтерей-Парке двумя днями ранее. Все свидетельства указывают на то, что причиной мог стать конфликт на рабочем месте.

[Стив Вагстаффе, прокурор]:

«Вопрос заключался в том, подражал ли он нападению в Монтерей-Парке. И мы считаем, что ответ отрицательный. Сомнений у нас нет».

Следующее судебное заседание по делу назначили на 16 февраля.

Это был второй случай массового расстрела в штате за несколько дней. В общей сложности в обоих инцидентах погибло 18 человек.

Короткая ссылка на эту страницу: