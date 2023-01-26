Иммигранту из Китая официально предъявили обвинения в массовом расстреле людей в Калифорнии

Китайскому иммигранту, который недавно устроил массовую стрельбу на двух грибных фермах в Калифорнии, официально предъявили обвинение..
Дата загрузки: 2023-01-26
66-летний Чуньли Чжао работал на ферме в городке Халф-Мун-Бэй примерно в 40 километрах от Сан-Франциско. Его оставили под стражей без возможности выхода под залог.
[Стив Вагстаффе, прокурор]:
«Это максимальное количество обвинений – семь убийств. В округе Сан-Матео у нас ещё не было случаев, чтобы в одном деле было семь убийств. Он не гражданин этой страны. Мотивов для побега предостаточно. По этой причине принять решение мне было просто: никакого залога».
По данным прокуратуры, Чжао – гражданин Китая, проживший в США не менее 10 лет. Он работал в компании Mountain Mushroom Farm. Проживал прямо на ферме вместе с некоторыми из своих коллег.
Второе место стрельбы – участок, принадлежащий Concord Farms, который находится примерно в полутора километрах от первой фермы.
Точный мотив нападения до сих пор неизвестен. Впрочем, обвинители считают, что мужчину вряд ли подтолкнул на это расстрел людей в Монтерей-Парке двумя днями ранее. Все свидетельства указывают на то, что причиной мог стать конфликт на рабочем месте.
[Стив Вагстаффе, прокурор]:
«Вопрос заключался в том, подражал ли он нападению в Монтерей-Парке. И мы считаем, что ответ отрицательный. Сомнений у нас нет».
Следующее судебное заседание по делу назначили на 16 февраля.
Это был второй случай массового расстрела в штате за несколько дней. В общей сложности в обоих инцидентах погибло 18 человек.
Короткая ссылка на эту страницу: