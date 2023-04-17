В Перу 100 артистов воспроизвели древний ритуал индейцев

Древний ритуал у подножия многовековой пирамиды. Ещё тысячи лет назад индейцы так готовились к празднованию зимнего..

Древний ритуал у подножия многовековой пирамиды. Ещё тысячи лет назад индейцы так готовились к празднованию зимнего солнцестояния. В Перу решили возродить традицию.

Сто артистов проводят театрализованное представление на территории археологического памятника Уака-Пукльяна в Лиме. Они исполняют индейские песни и танцы. Церемония посвящена Празднику Солнца. На языке кечуа он называется Инти-Райми.

В 30-х годах XVI века католическая церковь запретила ритуал, но некоторые индейцы всё равно его проводили. Вице-король Перу Франсиско де Толедо стал преследовать нарушителей, и в 1572 году традиция прервалась.

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Её возродили около 80 лет назад. С тех пор праздник ежегодно проводят в Куско. В Андах Инти-Райми символизирует начало нового года. В древности фестиваль длился девять дней. В нём участвовали все жители, включая правителей, чиновников и военных.

Все песни, танцы и ритуалы посвящали богу Солнца – Инти. Его считали прародителем жизни. Ему поклонялись и приносили жертвы в надежде собрать хороший урожай.

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