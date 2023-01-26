В Японии устанавливают торговые автоматы с китовым мясом

Сашими, стейки и консервы. В этих торговых автоматах в Иокогаме продают китовое мясо. Их только что..

Сашими, стейки и консервы. В этих торговых автоматах в Иокогаме продают китовое мясо. Их только что установила японская китобойная компания. Так она хочет повысить спрос на продукцию.

Китобойный промысел в Японии зародился ещё в XII веке. А после Второй мировой войны половина мяса, употребляемого в стране, была китовым.

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[покупатель]:«Когда ем китовое мясо, вспоминаю детство. В то время за рубежом ели говядину, но многие японцы выросли на китовом мясе».

Сейчас традиция почти забыта. В 80-х годах прошлого века Международная китобойная комиссия ввела мораторий на коммерческую добычу китов. Япония нехотя подчинилась, но запрет неоднократно нарушала. А пять лет назад она вышла из Международной китобойной комиссии и в 2019 году возобновила промысел.

Против японских китобойных компаний часто выступают экологи, поэтому торговые автоматы устанавливают только в небольших продуктовых магазинах.

[Хидэки Токоро, президент компании Kyodo Senpaku]:«Крупные супермаркеты не имеют дела с китовым мясом, потому что их преследуют группы, выступающие против китобойного промысла. <…> Но есть много людей, которые хотят купить такое мясо, но не могут».

Продукция в торговых автоматах стоит от 1000 до 3000 йен. Это от восьми до 23 долларов США.

В прошлом месяце такие автоматы появились в Токио, а в феврале их установят в Осаке. В компании планируют в следующие пять лет поставить автоматы с китовым мясом в ста магазинах по всей Японии.

В 2021 году японцы купили в магазинах один миллион 270 тысяч тонн говядины, более двух с половиной миллионов тонн курицы и всего 1000 тонн китового мяса. Тогда как на пике развития китобойного промысла в 60-х годах прошлого века ежегодное потребление китового мяса превышало 230 тысяч тонн.

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