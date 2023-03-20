«То, что надо»: калифорнийцы рады весеннему снегопаду на озере Тахо

Сильный снегопад снова прошёл на озере Тахо в Калифорнии, хотя уже март. Обычно в это время..

Сильный снегопад снова прошёл на озере Тахо в Калифорнии, хотя уже март. Обычно в это время всё начинает таять. Впрочем, снегу рады и местные жители, и туристы.

[Тимоти Линк, житель Калифорнии]:

«Это то, что нужно Калифорнии. Надеюсь, наши реки и водоёмы наполнятся. И надеюсь, вниз по течению будет так же». [Дженни Нгуен, туристка]:

«Думаю, Калифорнии очень нужно побольше дождя и снега, поскольку штат пережил засуху».

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Эта зима здесь выдалась непривычно снежной. Местами толщина снежного покрова достигает почти двух с половиной метров. Местные жители говорят, что до 2000 года такие зимы были всегда.

[Кайл Тоумс, житель Калифорнии]:

«Видно, что некоторые строения немного пострадали. Пока снег не растает, трудно определить масштаб разрушений. Но совершенно точно есть строения, повреждённые снегом».

В этом сезоне обильные дожди и снегопады приходят в Калифорнию вместе с так называемой атмосферной рекой. Это погодное явление, при котором над океаном формируются длинные и узкие полосы водяного пара. Они текут по небу и приносят на сушу осадки.

С конца декабря на Калифорнию обрушились уже одиннадцать «атмосферных рек». С одной стороны, они дали необходимую почве влагу, с другой – вызвали наводнения и оползни.

Так, в долине Сан-Хоакин «большая вода» угрожают прорвать дамбу. Река уже вышла из берегов и затопила близлежащие дома. Людям пришлось срочно эвакуироваться.

Синоптики обещают, что весной умеренные наводнения продолжатся на большей части штата. Влаги станет больше, поскольку начинает таять снег. Одновременно идут дожди, и, похоже, в ближайшее время они не закончатся.

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