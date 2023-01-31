«Воскрешение» Пепино: боливийцы начали готовиться к карнавалу

В Ла-Пасе вернули к жизни Пепино – главного героя боливийского карнавала. Весёлый персонаж, похожий на клоуна,..

В Ла-Пасе вернули к жизни Пепино – главного героя боливийского карнавала. Весёлый персонаж, похожий на клоуна, «воскрес» после символичного поцелуя Королевы карнавала. Так в Боливии запустили обратный отсчёт до предстоящего праздника.

[Иван Ариас Дуран, мэр Ла-Паса]:

«Пепино пришёл с табличкой, где написано «Правосудие». Он сказал мне, что его напрасно похоронили».

«Воскресшего» Пепино пронесли по улицам Ла-Паса. Его сопровождают танцующие чолиты. Они также будут в числе главных героинь праздника.

Карнавал в Боливии не такой масштабный как в Рио-де-Жанейро, но тоже яркий. В нём сливаются индейские и испанские традиции. Праздник длится несколько дней и привлекает сотни тысяч зрителей.

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На карнавале выступают десятки творческих коллективов. Они исполняют фольклорные танцы и музыку разных народностей. Процессии растягиваются на несколько километров. Праздник посвящён различным индейским божествам, а также Деве Марии.

Когда карнавал завершится, весёлого Пепино снова символично похоронят до следующего года.

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