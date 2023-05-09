Холод и разреженный воздух: как прошёл заплыв на озере Титикака

Разреженный воздух и холодная вода. Заплыв на озере Титикака в Боливии стал настоящим испытанием для спортсменов...
Дата загрузки: 2023-05-10
Длина дистанции – 7,5 километра. Участникам надо проплыть от острова Солнца до острова Луны. Их сопровождают на лодках местные жители – индейцы аймара.
Когда пловцы стартовали, температура воды была приблизительно 14 градусов. К финишу она опустилась до пяти.
[Элиза Берджесс, пловчиха из Великобритании]:
«Когда плывёшь два с половиной часа на большой высоте, в холоде, а потом температура ещё больше падает – это, на самом деле, трудное, но очень полезное испытание».
[Тереза де ла Рива, пловчиха из Боливии]:
«Через два месяца мне исполнится 64. В моём возрасте продолжать плавать в необъятном и прекрасном озере – это огромное удовольствие и невероятный подвиг. Сегодня нас кое-что напугало. Сейчас очень холодно – температура четыре градуса».
Титикака считается высочайшим в мире судоходным озером. Оно находится на высоте 3812 метров над уровнем моря. Температура воды в основном держится на уровне 10-12 градусов, но у берегов озеро может даже замерзать.
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