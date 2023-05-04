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Верблюжьи бега и музыка: как проходит фестиваль кочевников в Марокко

Верблюжьи бега и музыка: как проходит фестиваль кочевников в Марокко

Лепёшки на углях, хоккей на песке и верблюжьи скачки. Традиции кочевников вновь оживают на фестивале в..

Дата загрузки: 2023-05-04

Верблюжьи бега и музыка: как проходит фестиваль кочевников в Марокко
Лепёшки на углях, хоккей на песке и верблюжьи скачки. Традиции кочевников вновь оживают на фестивале в марокканском городке Мхамид-эль-Гизлане. Мероприятие возвращается после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID.

Главная роль на фестивале отведена верблюдам. Эти выносливые животные для кочевников были всем. Они давали молоко и мясо, а также служили незаменимым транспортом.

[Исса Дико, директор культурного центра «Тумаст» в Мали]:
«Верблюд помогает сохранить культуру кочевников. Традиции, связанные с верблюдами, включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО».

Новинкой программы фестиваля стали выступления профессиональных рассказчиков.

Набила Эль Фахми считает, что древняя традиция народных сказаний должна вернуться в жизнь людей.

[Набила Эль Фахми, рассказчица]:
«Для кочевников и марокканского общества в целом образование детей было основано на рассказах. По вечерам бабушки собирали семью и рассказывали истории, которые узнали от своих матерей и бабушек. Эти истории несли в себе важные послания».

На трёхдневный фестиваль съехались артисты, певцы и музыканты со всех уголков Марокко и даже из-за рубежа. Они представили музыкальные традиции своих народов.

[Ахмед Аг Каэди, певец]:
«Те, кто хочет мира, никогда не воюют. Поэтому мы без устали призываем к миру и к тому, чтобы люди вернулись к тем временам, когда царили взаимопонимание и гармония».

Ливанская певица Джахида Вехби первый раз побывала на фестивале девять лет назад. После этого написала в честь него песню.

[Джахида Вехби, певица]:
«Я навсегда запомнила гостеприимство этих людей, их любовь к простому и их жизнелюбие».

Фестиваль в Мхамид-эль-Гизлане проходит с 2004 года.
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