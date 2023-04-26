В Бельгии имитируют крик чаек, чтобы восстановить их репутацию

Чайки уже давно снискали славу нахальных воров, которые к тому же постоянно потрошат мусорные баки. Так..

Чайки уже давно снискали славу нахальных воров, которые к тому же постоянно потрошат мусорные баки. Так что мало кто любит этих птиц. Но в бельгийском прибрежном городке Де-Панне пытаются восстановить их репутацию с помощью конкурса. Его участники соревнуются в имитации крика чайки и её поведения.

В этом году мастерство демонстрируют 50 человек, включая новичков. Выступление оценивают по 20-бальной шкале. За подражание крику чайки можно получить максимум 15 баллов. Остальные пять баллов предназначены для оценки имитации движения чайки.

Победителем стал студент Технического университета Эйндховена. Он участвует впервые.

[Ярмо, победитель конкурса]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Второе место заняла бельгийка, которая осваивает актёрское мастерство. А на третьем месте участник из Нидерландов.

[Роб, победитель конкурса]:

«Хороший результат. Первый раз я участвовал в конкурсе в 2019 году. Тогда занял первое место. В этот раз я снова планировал подняться на подиум, и у меня получилось».

Учёные считают не очень хорошее отношение к чайкам несправедливым.

[Ян Сейс, председатель жюри]:

«Почему их становится больше в городах? Почему их иногда считают угрозой? Это наша вина. В городах сейчас много лёгкой добычи. Если бы вы были чайкой и знали, что одним движением клюва можно открыть мусорный бак и получить обед, то что бы сделали?»

Организаторы конкурса надеются, что люди проявят больше симпатии к чайкам, ведь они часть морской экосистемы.

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