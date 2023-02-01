К Земле приближается зелёная комета

Впервые за 50 тысяч лет к Земле приближается так называемая зелёная комета с жёлтым хвостом. В..

Впервые за 50 тысяч лет к Земле приближается так называемая зелёная комета с жёлтым хвостом.

В прошлый раз наблюдать небесное тело земляне могли в период неандертальцев.

Комета максимально сблизится с нашей планетой, а затем снова улетит бороздить просторы космоса. При этом учёные уверены, что она вернётся лишь через миллионы лет.

[Джейк Фостер, астроном из Гринвичской обсерватории]:

«Комета будет достаточно близко. Но она всё равно будет на расстоянии в 42 миллиона километров от нас. Иногда даже Венера подходит ближе. Так что опасности точно нет. Но мы всё равно сможем на неё посмотреть».

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Комету в марте прошлого года обнаружили с помощью телескопа частной обсерватории в Сан-Диего. Её уже можно увидеть в северном полушарии с помощью биноклей и небольших телескопов. А при максимальном сближении она будет видима и для невооружённого глаза.

[Кэтрин Пилаховски, астроном]:

«Комета будет выглядеть как размытое пятно на небе. По мере приближения оно будет становиться ярче».

Узнать её можно будет по необычному зелёному свечению.

[Джейк Фостер, астроном из Гринвичской обсерватории]:

«Она зелёная, поскольку её поверхность покрыта молекулами, известными как двухатомный углерод, который расщепляется под воздействием солнечного ультрафиолетового излучения. Когда он расщепляется, то высвобождает энергию в виде света определённого цвета».

Комета вращается вокруг Солнца. С 1 февраля она пройдёт мимо Земли и начнёт двигаться в сторону Марса. С Красной планетой она должна сравняться к 10 февраля.

С Южного полушария зелёную комету можно будет увидеть в телескопы только с марта.

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