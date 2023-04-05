67-летний Хорхе Педро Армоа заваривает свой утренний мате и жарит гренки перед тяжёлым рабочим днём. Он,..

Аргентинцы трудятся на трёх работах, чтобы выжить в условиях небывалой инфляции

67-летний Хорхе Педро Армоа заваривает свой утренний мате и жарит гренки перед тяжёлым рабочим днём. Он, как и многие другие аргентинцы, не справляется с растущей инфляцией, которая уже превышает 100%. Поэтому ему приходится трудиться на трёх работах.

Он изготавливает металлические изделия, потом идёт на рынок, чтобы продавать лечебные крема, тапочки и мёд. Под конец дня он перевоплощается в футбольного тренера.

Армоа живёт в небольшой квартире на окраине Буэнос-Айреса. Работает семь дней в неделю.

[Хорхе Армоа, местный житель]:

«Ситуация сложная. Зарплаты низкие, всё дорого. Иногда денег не хватает».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Аргентина пытается преодолеть тяжелейший экономический кризис. Ежегодная инфляция уже достигла 102,5%. Ожидается, что она вырастет ещё больше. При этом строгие меры контроля над движением капитала обесценивают национальную валюту и опустошают запасы иностранной.

В Аргентине живёт 46 миллионов человек. Многие не могут себе позволить даже базовые продукты. Например, Армоа с его тремя зарплатами и зарплатой жены часто с трудом покупает всё необходимое и оплачивает счета.

[Хорхе Армоа, местный житель]:

«Иногда не удаётся прожить на имеющиеся деньги до конца месяца. Не могу заплатить за электричество, воду, оплатить очень высокие налоги. На одну зарплату прожить невозможно. Тогда нужно работать в два раза больше».

При этом государство пытается ликвидировать большой бюджетный дефицит и сократить расходы в условиях нехватки долларов и засухи, поразившей сельское хозяйство.

Короткая ссылка на эту страницу: