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Аргентинцы трудятся на трёх работах, чтобы выжить в условиях небывалой инфляции

Аргентинцы трудятся на трёх работах, чтобы выжить в условиях небывалой инфляции

67-летний Хорхе Педро Армоа заваривает свой утренний мате и жарит гренки перед тяжёлым рабочим днём. Он,..

Дата загрузки: 2023-04-05

Аргентинцы трудятся на трёх работах, чтобы выжить в условиях небывалой инфляции
67-летний Хорхе Педро Армоа заваривает свой утренний мате и жарит гренки перед тяжёлым рабочим днём. Он, как и многие другие аргентинцы, не справляется с растущей инфляцией, которая уже превышает 100%. Поэтому ему приходится трудиться на трёх работах.

Он изготавливает металлические изделия, потом идёт на рынок, чтобы продавать лечебные крема, тапочки и мёд. Под конец дня он перевоплощается в футбольного тренера.

Армоа живёт в небольшой квартире на окраине Буэнос-Айреса. Работает семь дней в неделю.

[Хорхе Армоа, местный житель]:
«Ситуация сложная. Зарплаты низкие, всё дорого. Иногда денег не хватает».

Аргентина пытается преодолеть тяжелейший экономический кризис. Ежегодная инфляция уже достигла 102,5%. Ожидается, что она вырастет ещё больше. При этом строгие меры контроля над движением капитала обесценивают национальную валюту и опустошают запасы иностранной.

В Аргентине живёт 46 миллионов человек. Многие не могут себе позволить даже базовые продукты. Например, Армоа с его тремя зарплатами и зарплатой жены часто с трудом покупает всё необходимое и оплачивает счета.

[Хорхе Армоа, местный житель]:
«Иногда не удаётся прожить на имеющиеся деньги до конца месяца. Не могу заплатить за электричество, воду, оплатить очень высокие налоги. На одну зарплату прожить невозможно. Тогда нужно работать в два раза больше».

При этом государство пытается ликвидировать большой бюджетный дефицит и сократить расходы в условиях нехватки долларов и засухи, поразившей сельское хозяйство.
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