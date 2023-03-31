Девушка похудела и вдохновляет других

Жозефина Дегранд из Австралии поделилась вдохновляющей историей и фотографиями в соцсетях до и после похудения. В подростковом возрасте у неё был избыточный вес. Она страдала не только от насмешек окружающих, но и низкой самооценки.



Девушка весила 136 кг и думала, что никогда не сможет похудеть. «Я ненавидела себя за свою внешность. У меня не было друзей, я не любила появляться на людях, – вспоминает Жозефина. – Я запиралась в комнате и думала, что никогда не похудею».



За два года до выпускного бала Жозефина стала мечтать об облегающем платье. Она поставила себе цель похудеть. Девушка села низкоуглеводную диету и отказалась от сахара. За 12 месяцев сбросила 63 кг. Благодаря диете изменила и образ жизни. Стала уверенной в себе. Ей дали главную роль в школьном мюзикле.



Через два года Жозефина выбрала платье своей мечты для выпускного бала. «Мне не нужен больше «размер плюс»», – с радостью сказала она.



Жозефина помимо своих фотографий «до и после», публикует в соцсетях рекомендации по образу жизни и диете. Даёт советы подросткам с заниженной самооценкой из-за лишнего веса. Рассказывает с какими трудностями столкнулась сама и как их преодолела.

Девушка считает, что здоровый образ жизни – это не только питание. В одной публикации Жозефина написала, что люди должны помнить о своём психическом здоровье, а также о здоровье других людей. Это означает, что они должны следить за тем, о чём думают и что говорят.