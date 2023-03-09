Австралийских детей учат навыкам спасения утопающих

Австралийский городок Кенгуру-Флэт находится в 150 километрах от ближайшего морского пляжа. Но здесь детей также обучают..

[Тесс Холмс, мама участницы программы Bush Nippers]:

«Мы только что переехали и живём рядом с озером, поэтому для дочери очень важно научиться безопасному поведению на воде. Ей всего пять лет». [мама участника программы Bush Nippers]:

«Я хочу, чтобы сын почувствовал себя уверенно и смог помочь тому, кто попал в беду».

Австралийский городок Кенгуру-Флэт находится в 150 километрах от ближайшего морского пляжа. Но здесь детей также обучают правилам поведения на воде и спасению утопающих.

Детям объясняют, как оказывать первую помощь и делать искусственное дыхание. Также их учат плаванию и навыкам спасения на воде.

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[участник программы Bush Nippers]:

«Мы плаваем на спине, а также брассом и вольным стилем».

Программу запустила организация Life Saving Victoria. Причиной стало то, что люди тонут не только в море, но также на озёрах и реках.

[Джоди Уокер, сотрудница организации Life Saving Victoria]:

«40 процентов таких несчастных случаев произошли рядом с жильём людей».

Участникам программы также рассказывают о течениях и о том, что под водой могут скрываться камни.

[Бронуин Соко, мама участницы программы Bush Nippers]:

«Их не просто учат правилам поведения на воде, но и объясняют, что это опасная неконтролируемая среда».

Пока программа действует в шести районах штата Виктория. Её планируют расширить.

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