Австралийских детей учат навыкам спасения утопающих

Австралийский городок Кенгуру-Флэт находится в 150 километрах от ближайшего морского пляжа. Но здесь детей также обучают..
Дата загрузки: 2023-03-09
[Тесс Холмс, мама участницы программы Bush Nippers]:
«Мы только что переехали и живём рядом с озером, поэтому для дочери очень важно научиться безопасному поведению на воде. Ей всего пять лет».
[мама участника программы Bush Nippers]:
«Я хочу, чтобы сын почувствовал себя уверенно и смог помочь тому, кто попал в беду».
Детям объясняют, как оказывать первую помощь и делать искусственное дыхание. Также их учат плаванию и навыкам спасения на воде.
[участник программы Bush Nippers]:
«Мы плаваем на спине, а также брассом и вольным стилем».
Программу запустила организация Life Saving Victoria. Причиной стало то, что люди тонут не только в море, но также на озёрах и реках.
[Джоди Уокер, сотрудница организации Life Saving Victoria]:
«40 процентов таких несчастных случаев произошли рядом с жильём людей».
Участникам программы также рассказывают о течениях и о том, что под водой могут скрываться камни.
[Бронуин Соко, мама участницы программы Bush Nippers]:
«Их не просто учат правилам поведения на воде, но и объясняют, что это опасная неконтролируемая среда».
Пока программа действует в шести районах штата Виктория. Её планируют расширить.
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