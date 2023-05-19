Тепло в фантомной руке: в Швейцарии тестируют новую бионическую технологию

Фабрицио потерял правую руку в результате несчастного случая 25 лет назад. А сегодня он снова может..

Фабрицио потерял правую руку в результате несчастного случая 25 лет назад. А сегодня он снова может ощутить тепло и холод в отсутствующей конечности благодаря испытанию новой бионической технологии.

59-летний итальянец вошёл в группу из 27 человек с ампутированными конечностями, которые принимают участие в испытаниях новой разработки Федеральной политехнической школы Лозанны.

Она позволяет пациентам ощущать температуру объектов. Например, прохладу воды из крана или жар от раскалённой плиты.

[Фабрицио Фидати, пациент с ампутированной конечностью]:

«В первый раз, когда я проводил такой эксперимент, ощущение было такое, будто я заново открыл для себя прикосновение своей фантомной рукой. Было очень приятно осознавать, что рука всё ещё существует. И во время эксперимента проходили боль и покалывание, которые чувствуешь в фантомной руке».

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Фантомная конечность – это ощущение, которое проявляется у людей с ампутациями. Они могут ощущать боль в несуществующей руке или ноге.

В ходе эксперимента на кожу близ места ампутации помещали тепловые электроды. Участники говорили, что чувствовали тепло или холод в своей фантомной руке и пальцах и могли на ощупь различать пластик, стекло и медь.

[Сильвестро Мицера, один из участников исследования]:

«После ампутации пациенты ощущают, что фантомная рука нагревается или охлаждается. Это действительно интересно. И мы первые предоставили убедительные доказательства этого. И эту информацию можно использовать в режиме реального времени. Пациент может чувствовать, что температура в пальцах протеза меняется».

При этом технологию можно совместить с обычным протезом.

[Сильвестро Мицера, один из участников исследования]:

«Хорошая новость в том, что протез не нужно имплантировать. Его просто носят. А это означает, что внедрение технологии в реальную клиническую практику будет очень быстрым».

Пациенты также отмечают, что стали меньше чувствовать фантомные боли.

[Фабрицио Фидати, пациент с ампутированной конечностью]:

«Надеюсь, благодаря этому выйдут более совершенные протезы, которые могут иметь гораздо больше функций и позволят мне чувствовать вещи, которыми я манипулирую».

Следующий шаг в исследовании – тестирование технологии в более широких масштабах.

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