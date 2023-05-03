Израильская армия во вторник нанесла авиаудары по ряду объектов в секторе Газа. Это стало ответом на..

Израиль нанёс авиаудары по объектам группировки «ХАМАС» в секторе Газа после ракетных обстрелов

Израильская армия во вторник нанесла авиаудары по ряду объектов в секторе Газа. Это стало ответом на серию ракет, которые в тот же день запустили с палестинской территории по Израилю.

Ракетный обстрел, в свою очередь, стал местью за смерть палестинского боевика в израильской тюрьме, который проводил голодовку в знак протеста.

В секторе Газа в небо поднимались клубы дыма, пока авиация била по военным базам «ХАМАС» – исламистской группировки, которая контролирует территорию.

[житель сектора Газа]:

«Как видите, ситуация очень плохая. Продолжаются авиаудары, люди напуганы. Все магазины закрыты, вся страна закрыта. Обычно я уезжаю в полночь, но сегодня мы закрыли наши магазины около 8-9 часов из-за напряжённости в стране».

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Одновременно сирены звучали в южно-израильском городе Сдерот и других районах близ Газы, поскольку военные группировки объявили, что продолжают ракетный обстрел Израиля.

Ответственность за запуск ракет взяли на себя несколько вооружённых группировок, включая «ХАМАС» и «Исламский джихад», запрещённый в России и других странах.

Израильские военные заявили, что из Газы было выпущено не менее 26 ракет. Две упали в Сдероте, ранив трёх человек, в том числе 25-летнего иностранца, который, по данным службы скорой помощи Израиля, получил серьёзные осколочные ранения.

Ракетные обстрелы произошли после смерти Хадера Аднана – высокопоставленного командующего группировки «Исламский джихад»*, который скончался после 87-дневной голодовки.

Аднан, ожидавший суда, был найден без сознания в своей камере и доставлен в больницу, где он был объявлен мёртвым после попыток его реанимировать. Об этом сообщила Служба тюрем Израиля. Он стал первым палестинским участником голодовки, умершим в израильской тюрьме более чем за 30 лет.

*«Исламский джихад» – группировка, которая признана в России террористической и запрещена

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