Израильская армия нанесла удары по сектору Газа, убив трёх командиров «Исламского джихада»*

Израильская армия нанесла авиаудары по сектору Газа в рамках операции против террористической группировки «Исламский джихад», запрещённой..

Израильская армия нанесла авиаудары по сектору Газа в рамках операции против террористической группировки «Исламский джихад», запрещённой в России и других странах.

ЦАХАЛ сообщает, что в результате трёх авиаударов погибло не менее 12 человек, включая трёх высокопоставленных командиров группировки. Десятки людей были ранены, в том числе родственники погибших.

Операция была направлена на лидеров боевиков, которые несут ответственность за теракты и обстрелы израильской территории. Удары в секторе Газа нанесли по десяти цехам, производившим оружие, а также другим военным объектам «Исламского джихада»*.

Министерство обороны Израиля заявило, что два контрольно-пропускных пункта с Газой были закрыты для въезда и выезда людей и товаров до дальнейшего уведомления.

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Кроме того, в ожидании ответного ракетного обстрела израильские военные выпустили специальные инструкции для израильтян, проживающих в городах в радиусе 40 километров от Газы. Так, они должны оставаться недалеко от бомбоубежищ.

Напомним, недавно смерть палестинского боевика в результате голодовки в израильской тюрьме привела к ракетным обстрелам и авиаударам с обеих сторон.

Это было очередным всплеском насилия между сторонами, которое в последние месяцы вспыхивало неоднократно. Со стороны Израиля это были военные рейды, а со стороны палестинцев – уличные нападения с холодным оружием, в результате которых было убито около 20 израильтян и иностранцев.

*«Исламский джихад» – группировка, которая признана в России террористической и запрещена

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