По Израилю из сектора Газа выпустили более 400 ракет

Второй раунд трансграничного огня за неделю. Он случился после того, как Израиль во вторник нанёс удары..

Второй раунд трансграничного огня за неделю. Он случился после того, как Израиль во вторник нанёс удары по трём командирам «Исламского джихада»* – группировки, запрещённой в России и других странах. ЦАХАЛ говорит, что ликвидированные боевики планировали нападения на израильтян.

В среду из сектора Газа по Израилю выпустили около 400 ракет. Как сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, треть из них не долетела и упала на палестинских территориях. Также зафиксировали попадания в жилой дом в израильском городе Сдерот. Сирены звучали не только в приграничных районах, но и в Тель-Авиве.

[Эсти Шербелис, жительница Тель-Авива]:

«Это страшно для обеих сторон. Нам страшно, да, мы бежим в укрытия. Знаете, я вспоминаю, как было раньше, и это было ужасно. Это также ужасно для палестинских детей, у которых нет укрытий. Так что я сочувствую и нам, и им. Это очень грустная ситуация».

В ответ на обстрел Израиль продолжил операцию «Стук по крыше», нацеливаясь на многоэтажки с базами лидеров «Исламского джихада»*.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Армия Израиля сообщает, что поразила более 50 целей, включая места запуска ракет. «Исламский джихад»* заявил, что три дома в Газе, которые, по-видимому, были эвакуированы после предупреждений со стороны Израиля, были обстреляны после наступления темноты.

На прошлой неделе «Исламский джихад» запустил более 100 ракет по Израилю, а израильские ВВС нанесли авиаудары по целям в Газе. Этот обстрел произошёл после того, как один исламистский боевик умер в результате голодовки в знак протеста в израильской тюрьме.

*«Исламский джихад» – группировка, которая была признана в России террористической и запрещена

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