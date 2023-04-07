Трюдо оценил ущерб от ледяного шторма в Квебеке

Ледяной шторм обрушился на канадскую провинцию Квебек. Более миллиона человек остались без света.

Пострадал и крупнейший город провинции – Монреаль. Это также второй по величине город Канады.

Повалены деревья, повреждены дома и автомобили.

Премьер-министр страны приехал оценить ситуацию.

[Джастин Трюдо, премьер-министр Канады]:

«Это очень сложное время для монреальцев и всех жителей региона, которых коснулся ледяной шторм. Столько людей остались без света, повалены деревья, много чего повреждено. Людям важно оставаться в безопасности и делать то, что они обычно делают в трудные времена. Соседи помогают соседям. Люди помогают друг другу и оказывают поддержку».

[Валери Планте, мэр Монреаля]:

«Ситуация сложная. Я рада быть сегодня здесь с премьер-министром Канады, моими городскими коллегами и главой пожарной службы. Жители Монреаля с самого утра усердно трудятся, чтобы очистить улицы. Сначала – главные улицы, потом будут второстепенные, и потом пойдём убираться в парки».