fb pixel
Телеканал NTD

Трюдо оценил ущерб от ледяного шторма в Квебеке

Трюдо оценил ущерб от ледяного шторма в Квебеке

Ледяной шторм обрушился на канадскую провинцию Квебек. Более миллиона человек остались без света. Пострадал и крупнейший..

Дата загрузки: 2023-04-07

Трюдо оценил ущерб от ледяного шторма в Квебеке
Ледяной шторм обрушился на канадскую провинцию Квебек. Более миллиона человек остались без света.

Пострадал и крупнейший город провинции – Монреаль. Это также второй по величине город Канады.

Повалены деревья, повреждены дома и автомобили.

Премьер-министр страны приехал оценить ситуацию.

[Джастин Трюдо, премьер-министр Канады]:
«Это очень сложное время для монреальцев и всех жителей региона, которых коснулся ледяной шторм. Столько людей остались без света, повалены деревья, много чего повреждено. Людям важно оставаться в безопасности и делать то, что они обычно делают в трудные времена. Соседи помогают соседям. Люди помогают друг другу и оказывают поддержку».

[Валери Планте, мэр Монреаля]:
«Ситуация сложная. Я рада быть сегодня здесь с премьер-министром Канады, моими городскими коллегами и главой пожарной службы. Жители Монреаля с самого утра усердно трудятся, чтобы очистить улицы. Сначала – главные улицы, потом будут второстепенные, и потом пойдём убираться в парки».

В большинстве случаев отключение света стало результатом падения деревьев на линии электропередачи. Власти провинции обещают восстановить электроснабжение в ближайшие часы. Премьер-министр также пообещал поддержку.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...