Астрономы наблюдают за зелёной кометой из обсерватории на юге Греции. В этом им помогает телескоп Кассегрена..

Астрономы наблюдают за зелёной кометой из обсерватории в Греции

Астрономы наблюдают за зелёной кометой из обсерватории на юге Греции.

В этом им помогает телескоп Кассегрена длиной 1,2 метра, установленный в обсерватории Крионери на севере полуострова Пелопоннес. Отсюда с вершины горы Киллини высотой 930 метров открывается прекрасный вид.

Комета скрывалась в ночном небе несколько месяцев. Теперь же она подошла на максимально близкое расстояние к Земле, и её можно хорошо рассмотреть.

[Алкисти Бонанос, астроном]:

«Сегодня она будет на расстоянии одной трети между Землёй и Солнцем. Приблизившись на 43 миллиона километров, она будет самой яркой. По орбите она проходит за 50 тысяч лет. Это означает, что в последний раз её видели в эру неандертальцев».

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В то время по степям и лесам континентов бродили крупные млекопитающие ледникового периода, включая мамонтов и саблезубых тигров. При этом Северная Африка была влажным, плодородным и дождливым регионом.

Официальное название зелёной кометы – C/2022 E3. Её обнаружили 2 марта 2022 года с помощью телескопа частной обсерватории Калифорнийского технологического института в Сан-Диего.

[Алкисти Бонанос, астроном]:

«Её скорость – 57 километров в секунду. Она зелёная из-за состава, который включает двухатомный углерод и циан».

Кометы состоят из твёрдого каменного ядра, а также льда и пыли и покрыты тонкой и газообразной атмосферой, называемой комой. По мере приближения к Солнцу они тают, высвобождая поток газа и пыли, сдуваемый с их поверхности солнечным излучением и плазмой. В итоге образуется облачный хвост, обращённый вперёд.

[Алексиос Лиакос, астроном]:

«Комета по мере приближения к Солнцу сталкивается с солнечным излучением и солнечным ветром, поэтому образуются два хвоста. Первый хвост – пылевой, который идёт вдоль движения кометы, а второй хвост – это хвост ионного газа, который всегда направлен к Солнцу».

Ежегодно обсерватории всего мира открывают около десяти комет.

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