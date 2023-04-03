Уникальное открытие: горячий газ обнаружили в раннем скоплении галактик

В этой паутинной галактике звёзды только начинают формироваться. Учёные считают, что на этой стадии ей всего..

В этой паутинной галактике звёзды только начинают формироваться. Учёные считают, что на этой стадии ей всего три миллиарда лет.

Галактику Паутину обнаружили ещё в начале XX века. Но тогда исследователи ещё не видели вокруг неё скопления газа.

Теперь же с помощью наземного комплекса радиотелескопов ALMA они увидели, что в ещё формирующемся скоплении галактик вокруг имеется огромный резервуар из горячего газа.

[Лука Ди Масколо, астроном]:

«Все галактики попадают в паутину паука, на которую похожа главная галактика в центре. Через несколько миллиардов лет она станет доминирующей галактикой в этом скоплении. Есть также синее облако газа, обволакивающее галактики и образующее сложное газовое гало».

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Таким протоскопление галактик было более десяти миллиардов лет назад. Исследование показывает, что оно начало формироваться очень рано в истории Вселенной. В скоплении из тысяч галактик есть особая среда, наполненная газом. И вес этого газа намного превышает вес самих галактик.

[Тони Мрочковски, астроном]:

«Для образования звёзд нужен холодный газ. Он должен быть очень холодным. Это протоскопление находится в самом конце эпохи звёздообразования. Я не думаю, что это совпадение. Этот горячий газ разрушает холодный газ, заставляя это скопление стабилизироваться».

Для астрономов это открывает новое окно для исследований. Они обещают изучать другие протоскопления галактик, чтобы определить, наблюдался ли горячий газ и среди них.

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