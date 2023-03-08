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Червячная Луна взошла над планетой в ночь на 8 марта

Червячная Луна взошла над планетой в ночь на 8 марта

Червячная Луна взошла над нашей планетой в ночь на 8 марта. Полюбоваться ею можно было везде,..

Дата загрузки: 2023-03-08

Червячная Луна взошла над планетой в ночь на 8 марта

Червячная Луна взошла над нашей планетой в ночь на 8 марта. Полюбоваться ею можно было везде, где стояла ясная или малооблачная погода. Особенно эффектно спутник Земли смотрелся над Римским форумом в Италии.

Мартовское полнолуние называют червячным. Такое название придумали индейцы. В это время года в Северном полушарии начинается весна. Там, где теплеет пораньше, уже показываются первые насекомые, и из почвы выползают дождевые черви.

Но, например, у христиан есть свои названия. Если полнолуние наблюдается раньше весеннего равноденствия, то Луну называют постной. После весеннего равноденствия полнолуние будет пасхальным.

Весеннее равноденствие обычно выпадает на 20-е числа марта. В этом году в России оно наступит 21 марта в 0 часов 25 минут по московскому времени. Это станет астрономическим началом весны.

Следующее полнолуние, известное как розовое, выпадает на 6 апреля. Первое суперлуние года можно будет наблюдать 3 июля. Следующие два придутся на начало и конец августа.
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