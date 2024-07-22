Авиакомпания Delta продолжает отменять сотни рейсов из-за глобального сбоя Windows

Масштабный сбой Windows-10 на прошлой неделе продолжает сеять хаос в аэропортах США. Авиакомпания Delta в выходные..

Масштабный сбой Windows-10 на прошлой неделе продолжает сеять хаос в аэропортах США.

Авиакомпания Delta в выходные изо всех сил пыталась вернуться к нормальной работе. Впрочем, в воскресенье она отменила ещё около 1000 рейсов в дополнение к 3,5 тысячам, отменённым ранее.

Кроме того, ещё тысячи рейсов отложили.

Всё это застало врасплох тысячи пассажиров по всем США.

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Это Атланта, где находится штаб-квартира Delta.

[пассажирка]:

«Невозможно даже арендовать машину. Я обзвонила все компании. Вчера вечером мы едва нашли номер в отеле. Нам вообще повезло. Я обзвонила пять разных отелей, прежде чем смогла найти номер для себя и мужа».

Delta сообщает, что происходят постоянные сбои в системе отслеживания рейсов.

Когда возобновится нормальная работа, в компании не уточняют.

Проблемы по всему миру возникли из-за обновления программного обеспечения международной компании по кибербезопасности CrowdStrike.

Это вызвало проблемы у миллионов пользователей Microsoft, включая многие авиакомпании.

Другие авиаперевозчики сейчас в основном восстановили работу, хотя в воскресенье United отменила 9% своих рейсов.

Министр транспорта США пообщался с главой Delta, напомнив об ответственности авиакомпании перед клиентами.

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