Прованская игра петанк по-прежнему популярна во Франции

На эту площадку в парижском районе Монмартр каждый день приходят поклонники традиционной французской игры. Называется она..

На эту площадку в парижском районе Монмартр каждый день приходят поклонники традиционной французской игры. Называется она петанк. Играют в неё все – от бедняков до бизнесменов, причём на площадке все равны.

Игроки вооружаются металлическими шарами. Шар нужно бросить так, чтобы он оказался как можно ближе к маленькому деревянному шару – кошонету. Играют двумя командами по два-три человека. Матч заканчивается, когда одна из них наберёт 13 очков.

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[Дамьен, игрок в петанк]:«Это национальный вид спорта во Франции. Летом на пляжах и по всей стране люди играют в петанк. Нет ни одной деревни или маленькой площади, где бы в него не играли. Это весёлый и приятный вид спорта. Можно сразу начинать играть, и не нужен десятилетний опыт».

Петанк считается игрой пожилых, поскольку особой физической подготовки не нужно. Но, на самом деле, им увлекаются люди разных возрастов. Для многих игра в петанк – это способ отдохнуть на свежем воздухе и провести время с друзьями.

[Кристель, игрок в петанк]:«Когда я выйду на пенсию, наверное, буду относиться к игре серьёзнее. В любом случае это хобби. И молодёжи становится всё больше. В Париже петанком увлекаются всё больше людей. Приятно видеть, как молодые играют с пожилыми».

Похожие игры с древности существовали во всём мире. Франция не исключение. В средние века эта игра стала так популярна среди французов, что её даже запретили. Король хотел, чтобы люди больше времени отдавали полезным занятиям – фехтованию и стрельбе из лука. Несмотря на запрет, игру не забыли.

Современный вид петанка зародился в Провансе в начале прошлого века.

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