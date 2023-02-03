Дети попали под товарный поезд в Германии

Трагедия на западе Германии. Двое детей, по всей видимости, попали под товарный поезд. Инцидент произошёл в..
Дата загрузки: 2023-02-03
Инцидент произошёл в городе Реклингхаузен в земле Северный Рейн-Вестфалия. На место вызвали полицию. Она обследовала железнодорожные пути, задействовав дроны.
Один ребёнок погиб. Второго отправили в больницу с серьёзными травмами.
На место также прибыл региональный министр внутренних дел.
[Герберт Ройл, министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии]:
«Невозможно быть спокойным в таком случае. Ужасно думать, что ничего не можешь сделать, кроме как сказать мудрые слова. Дети и поезд, и в таком юном возрасте – это настоящий ужас. Остаётся только надеяться, что у родителей хватит сил пережить это великое несчастье. Есть много людей, готовых им помочь. И, естественно, наши мысли с ребёнком, который в больнице. Верим, что всё будет хорошо».
Как сообщают местные СМИ, товарный состав протащил детей несколько сотен метров. Инцидент произошёл возле бывшего товарного депо.
Пол и точный возраст детей пока не сообщают. Как они оказались на путях, также ещё предстоит выяснить.
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