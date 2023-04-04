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Пассажирский поезд в Нидерландах врезался в строительный кран

Пассажирский поезд в Нидерландах врезался в строительный кран

Один человек погиб и десятки пострадали в результате крушения пассажирского поезда в Нидерландах. Сообщается, что он..

Дата загрузки: 2023-04-04

Пассажирский поезд в Нидерландах врезался в строительный кран
Один человек погиб и десятки пострадали в результате крушения пассажирского поезда в Нидерландах. Сообщается, что он врезался в строительный кран, который находился на железнодорожных путях.

После столкновения один вагон врезался в землю, другой перевернулся на бок, а в третьем начался пожар. Всего в поезде было около 50 человек.

Многие пострадавшие получили серьёзные травмы. 19 человек доставлены в больницы.

Авария произошла около половины четвёртого утра в районе города Ворсхотен. Поезд ехал из Гааги в Лейден.

Причины крушения ещё предстоит выяснить.

[сотрудница спасательной службы]:
«Мы пока не знаем, что произошло. Случилась авария. На путях лежат какие-то строительные материалы. Также повреждён товарный состав. Но больше всего пострадал пассажирский поезд. Около 19 человек получили травмы и были доставлены в больницу. Ещё 20 людям помощь оказывают на месте. Движение поездов сегодня будет сильно ограничено».

Сейчас местные власти пытаются выяснить, как кран и строительные материалы оказались на железнодорожных путях.
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