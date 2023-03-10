Поезд протаранил автобус в Нигерии: есть жертвы

Трагедия в Нигерии. В Лагосе – экономическом центре страны – поезд врезался в городской автобус. Есть..

[Убонг Окон, охранник]:

«Я вышел открыть ворота и увидел поезд и автобус. Я заглянул в автобус – там было много пассажиров. Зашёл внутрь и увидел пострадавших людей. Везде была кровь. Я начал помогать людям выбраться наружу».

Трагедия в Нигерии. В Лагосе – экономическом центре страны – поезд врезался в городской автобус. Есть погибшие.

По данным властей, погибших трое. В том числе две госслужащие правительства штата Лагос. Ещё 84 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их доставили в больницы.

[Убонг Окон, охранник]:

«Я видел в автобусе, что одна женщина была мертва, пожилая женщина».

Поезд следовал в Лагос из Абеокуты – города на юго-западе Нигерии. Почему автобус оказался на железнодорожных путях одновременно с составом, пока не сообщают. Такие автобусы вмещают до сотни пассажиров.

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