В канадской провинции Онтарио прохожая заметила бездомную собаку в снегу. Та лежала, свернувшись калачиком, и дрожала от холода. Женщину удивило, что собака не уходит в более тёплое место, и подошла к ней ближе.
Рядом с собакой лежали пять чёрных котят. Женщина позвонила в службу спасения домашних и диких животных. Котят забрали в приют. Сотрудник приюта сообщили, что если бы не собака, малыши погибли бы. Собаке два года. Её назвали Серенити.
Между собакой и котятами установилась тесная связь. Серенити всё время старалась пробраться к малышам. Осиротевших котят лечили от глистов и блох. Когда они подросли, им нашли хозяев. Сотрудников приюта рассказали, что Серенити бегает по двору и любит играть. Ей подыскивают новых хозяев.
«Наши сотрудники ежедневно сталкиваются со сложными ситуациями, и такие истории, как эта, очень трогают сердце», – сказал сотрудник приюта.
Как бездомная собака спасла пятерых котят
В канадской провинции Онтарио прохожая заметила бездомную собаку в снегу. Та лежала, свернувшись калачиком, и дрожала от холода. Женщину удивило, что собака не уходит в более тёплое место, и подошла к ней ближе.