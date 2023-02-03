fb pixel
Телеканал NTD

Как бездомная собака спасла пятерых котят

Как бездомная собака спасла пятерых котят
Как бездомная собака спасла пятерых котят

В канадской провинции Онтарио прохожая заметила бездомную собаку в снегу. Та лежала, свернувшись калачиком, и дрожала от холода. Женщину удивило, что собака не уходит в более тёплое место, и подошла к ней ближе.

Рядом с собакой лежали пять чёрных котят. Женщина позвонила в службу спасения домашних и диких животных. Котят забрали в приют. Сотрудник приюта сообщили, что если бы не собака, малыши погибли бы. Собаке два года. Её назвали Серенити.

Между собакой и котятами установилась тесная связь. Серенити всё время старалась пробраться к малышам. Осиротевших котят лечили от глистов и блох. Когда они подросли, им нашли хозяев. Сотрудников приюта рассказали, что Серенити бегает по двору и любит играть. Ей подыскивают новых хозяев.

«Наши сотрудники ежедневно сталкиваются со сложными ситуациями, и такие истории, как эта, очень трогают сердце», – сказал сотрудник приюта.

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...