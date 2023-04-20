Как женщина помогла пассажирам во время багажного хаоса

Эта история произошла в декабре прошлого года во время зимнего шторма «Эллиотт». В США из-за непогоды отменили тысячи авиарейсов. Поездка Бриттани Лубье-Вервиш тоже не состоялась. Она хотела забрать багаж в аэропорту Тампа и вернуться домой.



«Я никогда не видела ничего подобного, – рассказала Бриттани. – Просто горы багажа повсюду, в несколько рядов».

Бриттани искала свой багаж и заметила на некоторых чемоданах бирки с контактными номерами. У неё появилась идея отправлять текстовые сообщения владельцам. Бриттани писала в каком городе и в каком месте находится багаж. Женщина отправила примерно 80 сообщений.



Бриттани рассказала, что некоторые пассажиры в течение трёх дней приезжали в аэропорт искать багаж. А некоторые часами стояли в очереди, чтобы получить информацию, не подозревая, что их чемоданы стоят всего в нескольких метрах.



Сотрудники авиакомпании сообщили Бриттани, что в компьютерной системе произошёл сбой. Она видела, как персонал пытается справиться с багажным хаосом.

Путешественники, потерявшие чемоданы в разных городах США, назвали отправку текстового сообщения «спасительным». Бриттани говорит, что помогла пассажирам только одного аэропорта из сотен в США. Многие, получившие от неё текстовое сообщение, были тронуты и написали слова благодарности в социальных сетях.

Бриттани посоветовала путешественникам прикреплять на багаж бирку с именем и контактным номером, чтобы в подобной ситуации, кто-то мог им помочь, отправив текстовое сообщение.

«Я думаю, что каждый человек всегда может чем-то помочь другим. Любой мог бы сделать то, что сделала я. Это было очень просто», – сказала Бриттани.