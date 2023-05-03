Три человека продолжают числиться пропавшими без вести после того, как у берегов Малайзии загорелся танкер. Об..

У берегов Малайзии продолжают искать двух индийцев и украинца с загоревшегося танкера

Три человека продолжают числиться пропавшими без вести после того, как у берегов Малайзии загорелся танкер. Об этом сообщило Малазийское агентство морской полиции.

[Сайфул Лизан Ибрахим, глава Малазийского агентства морской полиции]:

«Поисково-спасательные группы ищут последних трёх пропавших без вести членов экипажа корабля – это два индийца и один украинец».

Танкер следовал из Китая в Сингапур. На борту было 28 членов экипажа.

Сигнал бедствия поступил в понедельник в 4 часа дня по местному времени. 23 человека удалось спасти. В операции участвовала морская полиция и оказавшиеся рядом суда.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Сайфул Лизан Ибрахим, глава Малазийского агентства морской полиции]:

«Активная поисково-спасательная операция включает район поиска, разделённый на четыре сектора общей протяженностью 71 морская миля».

Причину пожара на борту пока не установили.

Танкер принадлежит компании с Маршалловых островов.

Короткая ссылка на эту страницу: