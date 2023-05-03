У берегов Малайзии продолжают искать двух индийцев и украинца с загоревшегося танкера

Три человека продолжают числиться пропавшими без вести после того, как у берегов Малайзии загорелся танкер. Об..
Дата загрузки: 2023-05-03
Три человека продолжают числиться пропавшими без вести после того, как у берегов Малайзии загорелся танкер. Об этом сообщило Малазийское агентство морской полиции.
[Сайфул Лизан Ибрахим, глава Малазийского агентства морской полиции]:
«Поисково-спасательные группы ищут последних трёх пропавших без вести членов экипажа корабля – это два индийца и один украинец».
Танкер следовал из Китая в Сингапур. На борту было 28 членов экипажа.
Сигнал бедствия поступил в понедельник в 4 часа дня по местному времени. 23 человека удалось спасти. В операции участвовала морская полиция и оказавшиеся рядом суда.
[Сайфул Лизан Ибрахим, глава Малазийского агентства морской полиции]:
«Активная поисково-спасательная операция включает район поиска, разделённый на четыре сектора общей протяженностью 71 морская миля».
Причину пожара на борту пока не установили.
Танкер принадлежит компании с Маршалловых островов.
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