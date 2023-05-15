Близ озера Иссык-Куль в Кыргызстане прошёл традиционный марафон

Более трёх тысяч спортсменов из 23 стран мира приняли участие в марафоне на берегу кыргызского озера..

Более трёх тысяч спортсменов из 23 стран мира приняли участие в марафоне на берегу кыргызского озера Иссык-Куль. Международное мероприятие Run the Silk Road-2023 организовали Министерство культуры страны и Национальный олимпийский комитет.

Трасса этого места уникальна. Она находится на высоте 1600 метров над уровнем моря на северном побережье озера.

Старт и финиш соревнований прошли на территории ипподрома в селе Бактуу-Долоноту.

Мероприятия включают несколько дистанций. Это и марафон на 42 километра, и полумарафон, и забеги на 10 и 3 километра. Также соревнуются в скандинавской ходьбе на 10 и 3 километра.

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Учитываются результаты в разных возрастных категориях: до 35 лет, до 44-х, до 54-х, до 64-х, а также 65 лет и старше.

В целом призовой фонд марафона составил около 17 тысяч долларов.

В главном забеге победил узбекский бегун Шохрух Давлатов. Победительницей среди женщин стала украинка Евгения Прокофьева.

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